Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:03 05.02.2022

Превышение оксида углерода и сажи зафиксировали экологи в воздухе Караганды

дорога Фото: Zakon.kz
Карагандинцы пожаловались на кашель и головную боль. Они предполагают, что всему виной пыль, которой они вынуждены дышать, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, над городом повис смог. В течении недели была безветренная погода, что усугубило ситуацию.

Активисты призвали подключиться департамент экологии.

В итоге специалисты в атмосфере зафиксировали превышение оксида углерода и сажи в два раза. Чиновники от экологии посоветовали живущим в частном секторе закупать качественный уголь и как можно скорее переходить на газ.

Превышение есть. Оно может влиять на верхние дыхательные пути, которые могут вызвать заболевание людей. Использование более качественного угля тоже, но это проблему не решит. В городе Караганде более 25 тыс. частных домов, которые отапливаются печным отоплением. В целом мы решение этой проблемы видим в полной газификации частного сектора. Замруководителя Департамента экологии Карагандинской области Дархан Исжанов
Елена Беляева
Караганда
Сбер Банк запустил онлайн-кредитование на покупку автомобилей у физлиц
04.02.2022
Адилбек Бектибаев: Без промышленности мы превратимся в страну для импортеров
04.02.2022
Спад заражений COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
04.02.2022
Эксперты рассказали, каким может быть парламент в Новом Казахстане
04.02.2022
Сайт Фонда «Қазақстан халқына» начал прием заявок
04.02.2022
Главная Топ LIVE Все