Превышение оксида углерода и сажи зафиксировали экологи в воздухе Караганды

Как сообщает КТК, над городом повис смог. В течении недели была безветренная погода, что усугубило ситуацию.

Активисты призвали подключиться департамент экологии.

В итоге специалисты в атмосфере зафиксировали превышение оксида углерода и сажи в два раза. Чиновники от экологии посоветовали живущим в частном секторе закупать качественный уголь и как можно скорее переходить на газ.