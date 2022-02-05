00:03 05.02.2022
Превышение оксида углерода и сажи зафиксировали экологи в воздухе Караганды
Фото: Zakon.kz
Карагандинцы пожаловались на кашель и головную боль. Они предполагают, что всему виной пыль, которой они вынуждены дышать, передает Zakon.kz.
Как сообщает КТК, над городом повис смог. В течении недели была безветренная погода, что усугубило ситуацию.
Активисты призвали подключиться департамент экологии.
В итоге специалисты в атмосфере зафиксировали превышение оксида углерода и сажи в два раза. Чиновники от экологии посоветовали живущим в частном секторе закупать качественный уголь и как можно скорее переходить на газ.
Превышение есть. Оно может влиять на верхние дыхательные пути, которые могут вызвать заболевание людей. Использование более качественного угля тоже, но это проблему не решит. В городе Караганде более 25 тыс. частных домов, которые отапливаются печным отоплением. В целом мы решение этой проблемы видим в полной газификации частного сектора. Замруководителя Департамента экологии Карагандинской области Дархан Исжанов