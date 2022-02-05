08:36 05.02.2022
Bloomberg объявил о «вторжении» России в Украину, затем удалил материал
Фото: Минобороны РФ
Агентство Bloomberg выпустило заголовок о «вторжении» России в Украину, затем признало ошибку и удалило его, передает Zakon.kz.
Журналисты извинились за инцидент, назвав его ошибкой. Об этом сообщается на сайте агентства.
Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (3:00 по времени Нур-Султана. — Прим. ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Текст сообщения
Отмечается, что ошибочный заголовок уже убрали, сейчас расследуются обстоятельства совершения публикации материала о «вторжении».
Заголовок о «вторжении» оставался на главной странице Bloomberg в течение 30 минут.
Украина и западные страны в последнее время упрекают Россию в якобы усилении агрессивных действий у российско-украинской границы. Москва такие обвинения отвергает. В МИД РФ уверены, что такие заявления – это предлог, под которым НАТО хочет нарастить количество военной техники у границ России.