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08:36 05.02.2022

Bloomberg объявил о «вторжении» России в Украину, затем удалил материал

Bloomberg вторжении Россиия Украину Фото: Минобороны РФ
Агентство Bloomberg выпустило заголовок о «вторжении» России в Украину, затем признало ошибку и удалило его, передает Zakon.kz.

Журналисты извинились за инцидент, назвав его ошибкой. Об этом сообщается на сайте агентства.

Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается в Украину» был непреднамеренно опубликован около 16:00 во восточному времени (3:00 по времени Нур-Султана. — Прим. ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Текст сообщения

Отмечается, что ошибочный заголовок уже убрали, сейчас расследуются обстоятельства совершения публикации материала о «вторжении».

Заголовок о «вторжении» оставался на главной странице Bloomberg в течение 30 минут.

Украина и западные страны в последнее время упрекают Россию в якобы усилении агрессивных действий у российско-украинской границы. Москва такие обвинения отвергает. В МИД РФ уверены, что такие заявления – это предлог, под которым НАТО хочет нарастить количество военной техники у границ России.

Константин Вноровский
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