22 казахстанца скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 110 876 человек (109 681+ и 1195 КВИ-), из них в стационарах находятся – 9950 пациентов, на амбулаторном уровне –100 926 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 430 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 16,

на аппарате ИВЛ – 86.