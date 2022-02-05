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08:49 05.02.2022

22 казахстанца скончались за сутки от коронавируса и пневмонии

Сколнчавшиеся от COVID-19 казахстанцы Фото: Zakon.kz
22 человека умерли от коронавирусной пневмонии за прошедшие сутки в Казахстане. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставил МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 110 876 человек (109 681+ и 1195 КВИ-), из них в стационарах находятся – 9950 пациентов, на амбулаторном уровне –100 926 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 430 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 16,

  • на аппарате ИВЛ – 86.

Коронавирус, пневмония Казахстане

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

Константин Вноровский
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