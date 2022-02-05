В США попросили снизить орбиту МКС

Об этом сообщил в беседе с ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос) Рафаил Муртазин.

По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше – 416 км. Рафаил Муртазин

Баллистик добавил, что теперь полеты будут происходить на три километра ниже, не 419, а 416 километров от Земли.

Такая орбита, как указал специалист, может поддерживаться вплоть до принятия решения о затоплении МКС.

Ранее российский космонавт, руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что у США есть планы затопить орбитальную станцию после завершения ее эксплуатации.

По его словам, уводить станцию с орбиты планируют менее чем через десять лет — к 2028-2030 году, хотя предполагаемый срок эксплуатации заканчивается раньше.

В РКК «Энергия» сообщили, что решение о затоплении станции будет приниматься на уровне правительств стран — участниц проекта.

Два месяца назад высота орбиты МКС была понижена почти на два километра.