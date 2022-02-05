Кардиолог назвала полезные продукт для сосудов

Рекомендации врач дала в своем аккаунте на YouTube.

Ровно половина всех смертей на планете возникает из-за того, что в сосудах растут холестериновые бляшки. Потом они лопаются, возникает тромбоз, сердечно-сосудистые катастрофы. Проблема крайне серьезная. Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич

Также специалист посоветовала для поддержки нормальное состояния сосудов, практиковать физические нагрузки, стараться избегать стрессов, вовремя принимать лекарства и обследоваться, а также, на протяжении всей жизни, придерживаться несложных правил кардиопитания.

По словам врача, продуктами, которые рекомендуется включить в ежедневный рацион, являются растительные масла с омега-3 жирными кислотами, но холодного отжима. Это те масла, которые не переносят нагрева и добавляются в уже готовые блюда.

Кроме того, врач посоветовала отдать предпочтение льняному и конопляному маслам, а также порекомендовала принимать в пищу масло грецких и кедровых орехов. По ее словам, в отсутствие в широком доступе морской рыбы, растительное масло является незаменимым продуктом.

Льняное масло лучше всего добавлять в каши, супы, салаты и выпечку. Продукт доступный и успешно конкурирует по своим свойствам с оливковым маслом. Омега-3 жирные кислоты из масла - это то, что нам необходимо, ведь мы едим очень мало жирной рыбы. Доступная нам рыба из прудов и искусственных водоемов лишена тех полезных свойств, которые есть у рыбы из северных морей. Кардиолог Анна Кореневич

Врачи предупреждают, что в молодом и среднем возрасте атеросклероз существует скрытно, бессимптомно, проявляя себя болями, аритмией, развитием инфаркта и инсульта уже после 40-50 лет.