Дмитрий Рейхерд завершил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине

В финале-2, куда отобрались 12 лучших по итогам финала-1, казахстанец набрал 76,77 балла за прохождение бугристой трассы и прыжки и, заняв восьмое место, не сумел попасть в решающий финал-3, куда допускаются лишь шесть атлетов.

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