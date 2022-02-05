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18:41 05.02.2022

Дмитрий Рейхерд завершил выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине

спорт Фото: Пресс-служба Национального олимпийского комитета
Продолжаются соревнования во фристайле-могуле у мужчин, передает Zakon.kz.

В финале-2, куда отобрались 12 лучших по итогам финала-1, казахстанец набрал 76,77 балла за прохождение бугристой трассы и прыжки и, заняв восьмое место, не сумел попасть в решающий финал-3, куда допускаются лишь шесть атлетов.

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