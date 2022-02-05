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18:53 05.02.2022

Казахстанский шорт-трекист выступил на Олимпийских играх в Китае

шорт-трекист Фото: olympic.kz
На Олимпийских играх в Пекине состоялись предварительные мужские забеги на дистанции 1000 м. От Казахстана выступил шорт-трекист Адиль Галиахметов, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, Галиахметов пробежал дистанцию вместе с Ли Чун Су (Южная Корея), Паскалем Дион (Канада), и Владиславом Быкановым (Израиль).

Казахстанец стал третьим в своем забеге, преодолев дистанцию за 1:24:855. Этого результата не хватило, чтобы пройти в следующий раунд. 

Отмечается, что в четвертьфиналы проходят двое лучших спортсменов по итогам каждого раунда и четыре сильнейших спортсмена, занявшие третье место.

Галиахметов также выступит на Олимпийских играх в забегах на 500 и 1500 м.

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Елена Беляева
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