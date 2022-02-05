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22:31 05.02.2022

Волна «омикрон-штамма» пройдет быстрее предыдущих – врач

исследование Фото: biosafety.kz
Российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок утверждает, что волна «омикрон-штамма» COVID-19 пройдет в два раза быстрее, чем предыдущие, передает Zakon.kz.

Как врач рассказал ura.ru, окончание роста заболеваемости ожидается в середине марта.

Обычно волны коронавируса длятся четыре месяца, но мы видим по странам, которые переживают или уже пережили «Омикрон», что все сократилось до двух месяцев. Владимир Болибок
Елена Беляева
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