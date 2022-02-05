22:31 05.02.2022
Волна «омикрон-штамма» пройдет быстрее предыдущих – врач
Фото: biosafety.kz
Российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок утверждает, что волна «омикрон-штамма» COVID-19 пройдет в два раза быстрее, чем предыдущие, передает Zakon.kz.
Как врач рассказал ura.ru, окончание роста заболеваемости ожидается в середине марта.
Обычно волны коронавируса длятся четыре месяца, но мы видим по странам, которые переживают или уже пережили «Омикрон», что все сократилось до двух месяцев. Владимир Болибок