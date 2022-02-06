Елизавета II пожелала, чтобы жена Чарльза стала королевой-консортом

Обращение монарха к подданным распространила пресс-служба Букингемского дворца.

В послании, посвященном 70-летию ее правления, королева заявила, что «искренне желает», чтобы Камилла получила этот титул, «когда придет это время».

Знаю, что, когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит свое верное служение, называли королевой-консортом. Елизавета II

Послание королевы, посвященное ее вступлению на престол в 1952 году, напрямую затрагивает нерешенный вопрос о будущем титуле герцогини Корнуолльской. Ранее высказывались предположения, что Камилла станет «принцессой-консортом».

Титул королевы-консорта означает, что супруга короля имеет равный с ним социальный статус и носит женский эквивалент его монархического титула. При этом она не обладает политическими и военными полномочиями регента.

Принц Чарльз — старший сын Елизаветы II, которому перейдет британский престол после ее смерти. Кроме него, у королевы еще трое детей: принцесса Анна, принц Эдвард и принц Эндрю. Второе место в очереди на британский престол занимает сын Чарльза принц Уильям. Его младший брат принц Гарри в 2020 году отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и переехал в США.