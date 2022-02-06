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09:18 06.02.2022

В «зеленую» зону перешла Мангистауская область

Оценка эпидемиологической ситуации РК Фото: пресс-служба премьер-министра ПК
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 6 февраля, сообщает Zakon.kz.

  • В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

  • В «желтой» зоне: Жамбылская область.

  • В «зеленой» зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

6 февраля 1011 года, Мангистауская

Фото: МВК по нераспространению COVID-19

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