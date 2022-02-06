Изобретена технология нанесения невидимых QR-кодов

Технологию нанесения невидимых тегов с метаданными о предмете назвали InfraredTags, говорится на сайте заведения.

InfraredTags создает штрих- и QR-коды, видимые при инфракрасном излучении. Метки наносятся на объекты при помощи 3D-принтера. Для печати используют специальный пластик, который пропускает инфракрасный свет, при этом он непрозрачный в видимом диапазоне.

Исследователи считают, что новинку можно будет использовать на различных предметах, чтобы по наведению на них камеры пользователь мог узнать определенную информацию. Ученые отмечают, что в будущем эти коды будут печатать на одежде или иных предметах быта.

Для считывания «невидимых» кодов применяется специальная приставка к смартфону с инфракрасной камерой. Сами же метки формируются с помощью специальных нитей, излучающих в инфракрасном спектре, и воздушных «карманов» рядом с ними.