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16:25 06.02.2022

Что сливают в Каспий - независимых экологов привлекут для проверки отеля в Актау

слив Фото: скриншот
Департамент экологии Мангистауской области заинтересовался распространившимся в соцсети роликом, передает Zakon.kz.

Жительница Актау предположила, что в Каспийское море сливают отходы. Как пишет inaktau.kz, вопрос возник из-з трубы, которая тянется, по мнению женщины, от территории курортного отеля к морю.

Специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга уже выехали на место и взяли пробы воды на участке.

- В настоящее время планируется привлечь независимых экологов, общественных активистов и членов Мангистауского областного экологического совета Ассоциации экологических региональных инициатив «Экожер» к объективной оценке данной ситуации, - прокомментировали представители Департамента экологии Мангистауской области.

Кроме того, к проверке планируют привлечь специалистов водной инспекции, управления рыбного хозяйства, областной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Эксперты должны дать правовую оценку в рамках своей компетенции.

Елена Беляева
Мангистауская область
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