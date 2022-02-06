Что сливают в Каспий - независимых экологов привлекут для проверки отеля в Актау

Жительница Актау предположила, что в Каспийское море сливают отходы. Как пишет inaktau.kz, вопрос возник из-з трубы, которая тянется, по мнению женщины, от территории курортного отеля к морю.

Специалисты отдела лабораторно-аналитического мониторинга уже выехали на место и взяли пробы воды на участке.

- В настоящее время планируется привлечь независимых экологов, общественных активистов и членов Мангистауского областного экологического совета Ассоциации экологических региональных инициатив «Экожер» к объективной оценке данной ситуации, - прокомментировали представители Департамента экологии Мангистауской области.

Кроме того, к проверке планируют привлечь специалистов водной инспекции, управления рыбного хозяйства, областной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Эксперты должны дать правовую оценку в рамках своей компетенции.