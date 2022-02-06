Летающие лыжники Казахстана выступили на Олимпиаде-2022

В этом виде спорта Казахстан представляли два участника – Данил Васильев и Сергей Ткаченко. Казахстанские спортсмены не cмогли преодолеть квалификационный барьер для вхождения в список 30-ти лучших и завершили свои выступления. Ткаченко показал 41-й результат, а Васильев расположился на 46-й позиции.

Олимпийским чемпионом стал японец Рею Кобаяси, второе место занял австриец Мануэль Феттнер, бронзовая медаль у поляка Давида Кубацки.

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