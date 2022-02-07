Туристы застряли на канатной дороге в Грузии

ЧП произошло из-за падения напряжения, пишет ТАСС. Спасателям удалось эвакуировать 25 человек.

Отмечается, что пострадавших нет.

«Компания развития горных курортов» заверила, что в кратчайшие сроки изучит причины, которые вызвали аварию и в случае выявления чьей-либо вины, строго накажет всех причастных.

Как уточняют эксперты, подобные инциденты - обычная практика на горнолыжных курортах.

Трасса Митарби, которая входит в состав горнолыжных курортов Бакуриани, расположена на Триалетском хребте на высоте 1640 м. Она находится в семи километрах от Бакуриани и был открыт в декабре 2016 года.