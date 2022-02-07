Вирусолог рассказал, что станет с COVID-19 после «Омикрона»

Вирус SARS-CoV-2 в процессе эволюции постепенно приспосабливался к человеческой популяции. Об этом сказал вирусолог Петр Чумаков, сообщает радио Sputnik.

По словам член-корреспондента РАН, коронавирус дошел до такой стадии развития, что «пробил» иммунитет у всех возрастных групп, а значит, уже приспособился к людям.

Когда появляется не очень совершенный штамм нового вируса, каким был уханьский, то он поражает наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков. У них был слабый иммунитет, поэтому коронавирус сначала поразил их. Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы. «Омикрон» стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции. Вирусолог Петр Чумаков

Эволюция коронавируса не закончится на «омикроне», несмотря на его способность заражать все возрастные группы, считает ученый. Вирус продолжит свое развитие, что может привести к появлению еще более заразного штамма.

Коронавирус продолжает эволюционировать. Во время этого процесса он все более и более утрачивает патогенность (способность наносить серьезный вред зараженному организму). При этом его заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться. Петр Чумаков

Несмотря на эволюцию коронавируса, способы защиты от инфекции остаются прежними. Нужно сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода, чтобы предотвратить тяжелое течение COVID-19, порекомендовал вирусолог.