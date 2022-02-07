Россиянам могут дать право на любую самооборону при защите жилища

Депутаты Госдумы РФ отправили законопроект на отзыв в правительство и Верховный суд, сообщают «Известия».

Документом предлагается предоставить россиянам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

Также в документе отмечается, что согласно действующему российскому законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.

Мы считаем, что формула «Мой дом — моя крепость» должна быть закреплена в уголовном праве. Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых. Автор законопроекта, зампред ЛДПР Ярослав Нилов

Поддержать законопроект готовы некоторые члены «Справедливой России». В КПРФ, напротив, считают, что рамки при самообороне необходимы. В «Единой России» и «Новых людях» обещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.