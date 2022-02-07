Мэр Оттавы ввел режим ЧП из-за протестов против ковидных ограничений

Как следует из заявления на сайте администрации Оттавы, решение о введении режима ЧП принято мэром города Джимом Уотсоном.

Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, создаваемую продолжающимися демонстрациями, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней правительства. Администрация Оттавы

Также, как следует из сообщения ведомства, режим ЧП позволит мэрии «управлять непрерывностью бизнеса основных услуг» и обеспечит «более гибкий процесс закупок, который может помочь в приобретении оборудования, необходимого для передовых работников и служб экстренного реагирования».

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