Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в Instagram

Число подписавшихся на португальца достигло отметки в 400 млн, это рекорд среди всего населения Земли. Отметим, что ранее Роналду также первым достиг показателя 300 млн подписчиков.

После Криштиану в рейтинге по популярности звезд идут модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (306 млн).

Фото: Instagram/cristiano

Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса». В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл 18 матчей, забил восемь голов и сделал три передачи. Плюс к этому, он автор шести мячей в ЛЧ.

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