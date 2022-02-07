12:25 07.02.2022
Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в Instagram
Фото: Instagram/cristiano
Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым набрал 400 млн подписчиков в Instagram. До него никому не удавалось добиться таких показателей, сообщает Zakon.kz.
Число подписавшихся на португальца достигло отметки в 400 млн, это рекорд среди всего населения Земли. Отметим, что ранее Роналду также первым достиг показателя 300 млн подписчиков.
После Криштиану в рейтинге по популярности звезд идут модель Кайли Дженнер (308 млн) и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (306 млн).
Роналду играет за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса». В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл 18 матчей, забил восемь голов и сделал три передачи. Плюс к этому, он автор шести мячей в ЛЧ.
Фото: Instagram/cristiano
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