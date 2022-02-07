Депрессия у подростков — симптомы и профилактика

Печаль, негативные мысли, низкая самооценка, утрата интереса ко всему… У депрессии много различных симптомов. Это не просто хандра, а болезнь, при которой человек теряет краски повседневности. Депрессия затрагивает все аспекты жизни человека и может стать причиной суицида. Также депрессия вызывает различного рода зависимости и приводит к болезням сердца, сахарному диабету.

Депрессия может возникать из-за различных факторов: уязвимость, детская обида, травма, шокирующие события, потеря близкого человека и даже финансовые проблемы. Определенную роль играют также генетические особенности человека, пристрастие к курению и употреблению алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.

По данным ВОЗ, в Казахстане депрессией страдают порядка 800 тыс. человек. По данным исследования поведения детей школьного возраста, каждый пятый ребенок в Казахстане сообщает о симптомах депрессии.

Казалось бы, какая депрессия может быть у детей школьного возраста? Этим вопросом задаются родители, представители старшего поколения, приговаривая, что им в детстве было не до депрессии. «Всю дурь у них выбивали родители». К сожалению, они забывают о том, что то было другое время, другие нравы и принципы. Дети в XXI веке достаточно ранимы и эмоциональны. Критику и подобного рода высказывания они воспринимают болезненно.

Родители не всегда способны помочь детям преодолеть депрессию. Напротив, психологии известно множество случаев, когда родители являлись возбудителями депрессии. Детские травмы, отсутствие поддержки со стороны родителей, осуждение – это одни из немногих факторов, которые вызывают депрессию у школьников.

Зачастую депрессии подвержены подростки. Но почему?

По словам педагогов и психологов, причины возникновения депрессии в пубертатном возрасте следующие:

неблагоприятная атмосфера дома, в семье. В такой атмосфере ребенок чувствует себя несчастным. У него возникают мысли, что никому нет до него дела и его не любят. Также причиной депрессивного состояния подростка может быть чрезмерная опека и жесткий контроль со стороны родителей;

частая смена места жительства. Период адаптации у взрослого человека занимает достаточно долгое время. У ребенка все еще сложнее – в силу возраста ему приходится претерпевать дискомфорт в поиске друзей. Его эмоциональное состояние становится нестабильным;

проблемы с учебой. Многие ученики не справляются со школьными нагрузками, многочисленными факультативами, подготовкой к ЕНТ. Прибавить к этому переживания относительно будущего и весьма предвзятое отношение некоторых учителей к ученикам – результат довольно мрачный. Неудивительно, что многие подростки стараются оградить себя от всех раздражителей; они начинают увлекаться видеоиграми, виртуальным общением и тем самым отдаляются от реальности;

изменения в организме. В период пубертатного созревания в организме происходит структурная и гормональная перестройка. Из-за изменения гормонального фона меняется манера поведения, настроение, возникают вспышки гнева. Среди школьников появляются лидеры, которые диктуют свои правила. Те ученики, которые не вписываются в эти правила, становятся изгоями. Это очень травмирует неокрепшую психику подростка.

Симптомы депрессии у подростков:

апатия, грустное состояние;

жалобы на упадок сил, усталость;

забывчивость;

жалобы на боли (головная боль, боли в животе);

тревожность;

непокорность, бунтарское поведение;

раздражительность;

вспышки агрессии;

сонливость в дневное время, бессонница по ночам;

снижение успеваемости;

проблемы с пищеварением;

кожные раздражения: угревая сыпь, прыщи.

Профилактика депрессии: