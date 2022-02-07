Коронавирус и рынок труда: какие профессии появились во время пандемии

Основные изменения произошли в сфере услуг — большинство работников перешли на онлайн-формат, что вызывало ощутимую трансформацию. Таким образом, появились новые профессии.

Онлайн-бебиситтеры или онлайн-няни появились ввиду острой потребности родителей занять ребенка, пока они сами работают. Причем опасения, что онлайн-няни не смогут развлечь ребенка дистанционно, не оправдались.

Стали востребованы цифровые профессии – цифровой куратор, к примеру. Он помогает гражданам с вопросами об онлайн-банкинге, о виртуальных конференциях и настраивает их сетевую среду.

В США появилась профессия для людей, которые должны измерять температуру при входе. Средний заработок — 14-25 долларов в час.

Также востребованы специалисты, устанавливающие защитные экраны в различных учреждениях, и люди, помогающие в организации видеоконференций. Такие профессии появились в Великобритании, Италии и Испании.

Антикризисный менеджер — специальность давно известная, но ставшая широко востребованной во время пандемии. Компании стали нуждаться в экспертах, которые способны выявить сильные и слабые стороны бизнеса, выстроить антикризисный план и реализовать его.

Организатор VR/AR-трансляций — по началу коронавирус стал причиной отмены многих концертов и мероприятий. Затем представители шоу-бизнеса начали переводить свои концерты и собрания в виртуальную платформу – Zoom, YouTube. Специалисты рынка труда утверждают, что онлайн-концерты и в будущем не потеряют свою актуальность, поэтому нужны организаторы концертов и мероприятий уже в онлайн-формате.

Помощник по уходу. Коронавирусная инфекция сильно ударила по шаткому здоровью пенсионеров и пожилых людей. В результате вырос спрос на работников, которые помогали бы престарелым людям: по дому, по хозяйству и при этом ухаживали бы за ними.

Специалисты телемедицины. В то время, как врачи боролись за жизнь больных коронавирусом, потребность лечиться у остальных людей, которые сидят дома, не исчезла. Боязнь заразиться заставляет многих обращаться за онлайн-услугами. По данным аналитиков рынка труда, количество запросов в телемедицинские компании за время пандемии выросло.