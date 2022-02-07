В Таразе восстановительные работы продолжаются ускоренными темпами

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В результате январских событий в Таразе пострадали шесть государственных зданий (здания аппарата акимата области, облфилиала партии Nur Otan, департамента полиции, трех городских отделов полиции). На сегодняшний день в восстановительных работах административных зданий задействованы 720 человек, 48 единиц техники.

На данный момент ведется капитальный ремонт здания областного департамента полиции. Аким области поручил до конца февраля завершить работы в Центре оперативного управления. Глава региона отметил важность работы по обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В управлении полиции города Тараза ремонтные работы завершены на 80%, ведутся работы по подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры. На следующей неделе сотрудники уже вернутся в свои кабинеты.

В отделе полиции №1 управления полиции города Тараза меняют окна, двери, системы отопления и водоснабжения.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В изоляторе временного содержания управления полиции города Тараза подрядчик - ТОО «Казмунайкурылыс» - полностью завершил ремонтные работы.

В здании областного филиала партии Nur Otan будут заменены все окна и двери, кровля и инженерные сети, отремонтирован фасад. Глава региона потребовал особое внимание уделить работе по сохранению исторического фасада здания. Все объекты на центральной площади должны иметь единый стиль и концепцию.

Бердибек Сапарбаев поручил ТОО «Таразстрой-2004» завершить капитальный ремонт здания аппарата акима области до конца февраля. Ответственным лицам поручено держать на строгом контроле ход и качество работ.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона также проинспектировал ход работ по восстановлению пострадавших бизнес-объектов. Всего по области пострадали 25 субъектов малого и среднего бизнеса, которые на данный момент работают в штатном режиме. Начата работа по возмещению ущерба бизнесу.