Сериалы о подростках не для подростков

«Элита». Испанский сериал, который достиг пика своей популярности во время карантина. Сериал создан в жанре драмы и криминала; все называют его испанской «Сплетницей», потому что персонажи «Элиты» тоже учатся в школе для богатых. Однако на этом сходство заканчивается - в испанском сериале, кажется, вообще нет никаких ограничений. С первых же серий перед зрителем предстает картина: ВИЧ-инфицированная девочка, подростковая беременность, полиаморные отношения, наркоторговля и убийство.

«Эйфория». Этот американский сериал поднял рамки допустимого на телевидении; в нем можно увидеть практически все: селфхарм, передозировки, насилие, обнаженные тела. «Эйфория» вызвала шок у родителей еще и тем, что в эпилоге первого сезона случился детский аборт. Сомнительно, что подросткам с шаткой психикой стоит смотреть такие сериалы.

Селфхарм или самоповреждение - это намеренное повреждение своего тела, причинение боли самому себе без суицидального контекста.

«13 причин почему». Драматичный сериал с кучей жестоких сцен насилия, самоубийства, издевательства в школе, наркозависимости, убийства, потасовок, преследования, подростковой беременности. Сюжет довольно интересен: история девочки, покончившей с собой; причины, по которым она это сделала. Создатели сериала, как и автор одноименной книги, старались донести для детей пубертатного возраста, что самоубийство - это не выход. Об этом говорят сцены с обращением актеров, сайт доверия, адрес которой высвечивается на экранах. Посыл оценили тысячи фанатов, однако сам сериал довольно тяжело смотреть даже взрослому человеку.

«Молокососы». Основной сюжет крутится вокруг компании подростков из Бристоля. Они сталкиваются с различными проблемами: самоопределение, семейные неурядицы, психические расстройства, токсичные отношения, издевательство и манипуляции. Сериал начинается довольно легко, но затем сценаристы переходят от простых насмешек к серьезным и страшным проблемам, с которыми не должны сталкиваться подростки.