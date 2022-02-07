В России разрешили клинические исследования «КовиВака» с участием детей

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей, следует из реестра лекарственных средств.

Планируется, что в исследованиях примут участие 1050 добровольцев.

Мероприятия пройдут на базах четырех медицинских учреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в России разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет вакциной «Спутник М», разработанной Центром им. Гамалеи. Препарат представляет из себя разведенную в пять раз взрослую версию «Спутника V». Вакцинация проводится с письменного согласия и по заявлению родителей ребенка.