22:03 07.02.2022
В России разрешили клинические исследования «КовиВака» с участием детей
Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день в РФ разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет вакциной «Спутник М». Вакцинация проводится с согласия родителей, сообщает Zakon.kz.
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей, следует из реестра лекарственных средств.
Планируется, что в исследованиях примут участие 1050 добровольцев.
Мероприятия пройдут на базах четырех медицинских учреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день в России разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет вакциной «Спутник М», разработанной Центром им. Гамалеи. Препарат представляет из себя разведенную в пять раз взрослую версию «Спутника V». Вакцинация проводится с письменного согласия и по заявлению родителей ребенка.