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22:03 07.02.2022

В России разрешили клинические исследования «КовиВака» с участием детей

Ковивак Россия Фото: Zakon.kz
На сегодняшний день в РФ разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет вакциной «Спутник М». Вакцинация проводится с согласия родителей, сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» с участием детей, следует из реестра лекарственных средств.

Планируется, что в исследованиях примут участие 1050 добровольцев.

Мероприятия пройдут на базах четырех медицинских учреждений в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.

На сегодняшний день в России разрешено прививать от коронавирусной инфекции подростков в возрасте 12-17 лет вакциной «Спутник М», разработанной Центром им. Гамалеи. Препарат представляет из себя разведенную в пять раз взрослую версию «Спутника V». Вакцинация проводится с письменного согласия и по заявлению родителей ребенка.

Данияр Кунафин
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