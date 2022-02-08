Невролог назвал тревожные проявления постковидного синдрома

Общая слабость организма, нарушение сна, когнитивные расстройства в виде снижения памяти и умственной работоспособности, ухудшение обоняния — все эти симптомы говорят о наличии постковидного синдрома. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, невролог Натан Давидов, сообщают «Известия».

По словам специалиста, вероятно, повреждения структур мозга происходит на молекулярном и клеточном уровнях, вследствие чего пациент страдает от таких симптомов. Пациентам с подобными проявлениями, как правило, проводится МРТ головного мозга.

Часто такие пациенты жалуются на ухудшение памяти, например, им очень долго приходится выполнять какую-либо работу, которую ранее они делали очень быстро, или же не могут вспомнить имя человека, с которым они знакомы. Все данные симптомы являются причиной обращения к врачу-неврологу. Натан Давидов

Невролог добавил, что в таких случаях специалисты рекомендуют когнитивный тренинг – упражнения для улучшения работы когнитивной функции.

Если состояние не нормализуется или ухудшается, то пациентам назначается соответствующая терапия и они находятся под контролем специалистов.

Если данное состояние держится более месяца и мешает жить, нарушает качество жизни, необходимо обратиться за медицинской помощью с целью обследования и подбора необходимой терапии, заключил Давидов.