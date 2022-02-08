Четверых щенков спасли из горящего здания в Экибастузе

Четыре щенка находились внутри заброшенного кирпичного здания, где загорелся мусор. Их обнаружили пожарные, которые прибыли тушить пламя, сообщает Pavlodarnews.

Животных на свежий воздух вытащили старший пожарный-спасатель Наурыз Мухажанов и командир отделения Исламбек Атеев.

Возгорание в заброшенном здании потушили за семь минут. По словам специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Площадь пожара в одноэтажном здании составляла пять квадратных метров.