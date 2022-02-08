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01:27 08.02.2022

Четверых щенков спасли из горящего здания в Экибастузе

Спасли щенят экибастуз Фото: ДЧС Павлодарской области
По словам специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Пожар потушили за семь минут, состояние спасенных щенков удовлетворительное, сообщает Zakon.kz.

Четыре щенка находились внутри заброшенного кирпичного здания, где загорелся мусор. Их обнаружили пожарные, которые прибыли тушить пламя, сообщает Pavlodarnews.

Животных на свежий воздух вытащили старший пожарный-спасатель Наурыз Мухажанов и командир отделения Исламбек Атеев.

Возгорание в заброшенном здании потушили за семь минут. По словам специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Площадь пожара в одноэтажном здании составляла пять квадратных метров.

Данияр Кунафин
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