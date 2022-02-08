Более 200 вакцин от COVID-19 разрабатывается в мире

На сегодняшний день находятся в стадии разработки более 200 вакцин, сделано более 10 млрд прививок. В новой вакцине Novavax (Nuvaxovid) спайковый белок, полученный в лаборатории, дается в готовом виде, то есть он не вырабатывается организмом, это старая технология, которая используется в вакцинах против гриппа и гепатита. Мария Теодориду

Она отметила, что первые 168 тыс. доз нового препарата должны поступить в Грецию 21 февраля, всего в феврале и марте ожидается поступление 474 тыс. доз. Эта вакцина хранится девять месяцев при температуре холодильника, она дешевая и удобная в транспортировке, и «поможет вакцинировать население в неблагополучных странах». 10 доз, содержащихся в каждом флаконе, можно оставить на шесть дней при комнатной температуре.

Вакцину проверили во время клинических исследований с участием 45 тыс. человек.

Первое исследование показало 90%-ную эффективность в снижении средней и тяжелой симптоматики заболевания, а второе - эффективность в 89,7%. Препарат Novavax будет вводиться по схеме две дозы с интервалом в 21 день, а выработка антител и начало защиты начинается через 14 дней.