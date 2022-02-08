Два закона питания для продления жизни назвал академик

В интервью радио Sputnik он назвал два закона науки о питании, соблюдение которых позволяет жить дольше и активнее.

Первый закон науки о питании – это закон соответствия энергетической ценности рациона, калорийности, нашим энергозатратам. Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. (...) Будете получать меньше – будете худеть, истощаться, а если больше – будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых. Виктор Тутельян

По его словам, чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон.

Второй закон науки о питании – соответствие химического состава рациона нашим физиологическим потребностям в пищевых и биологически активных веществах. Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть – вы здоровы, нет – вы больны. Это и витамины, и целый ряд минеральных веществ, микроэлементов и многого другого, отдельные аминокислоты. Виктор Тутельян

Академик РАН отметил, что очень важно следить за наличием полноценной белковой пищи в рационе.

Он считает, что с возрастом нужно постепенно менять рацион, делать его более легко усвояемым, но при этом питание должно оставаться полноценным.