Определен перечень сырьевых экспортеров, имеющих право на упрощенный возврат НДС

В перечень включены 343 субъекта предпринимательства, в числе которых ТОО «Казцинк», АО «Мангистаумунайгаз», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Транснациональная компания «Казхром», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» и другие.

Как отмечается, проект разработан с целью увеличения доли возврата превышения НДС в упрощенном порядке до 80% сырьевых экспортеров, которые конвертируют валютную выручку в размере не менее 50% от поступившей за налоговый период; предоставления более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте, например, в депозиты с целью стимулирования конвертации валюты экспортерами.