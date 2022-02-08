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Законодательство РК
10:19 08.02.2022

Определен перечень сырьевых экспортеров, имеющих право на упрощенный возврат НДС

возврат НДС для сырьевых компаний Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство финансов подготовило проект постановления правительства, которым утверждается перечень субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 343 субъекта предпринимательства, в числе которых ТОО «Казцинк», АО «Мангистаумунайгаз», АО «АрселорМиттал Темиртау», АО «Транснациональная компания «Казхром», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» и другие.

Как отмечается, проект разработан с целью увеличения доли возврата превышения НДС в упрощенном порядке до 80% сырьевых экспортеров, которые конвертируют валютную выручку в размере не менее 50% от поступившей за налоговый период; предоставления более выгодных по сравнению с рыночными условиями инструментов для инвестирования средств в национальной валюте, например, в депозиты с целью стимулирования конвертации валюты экспортерами.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 февраля.

Лариса Черненко
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