Величина прожиточного минимума выросла до 38 тысяч тенге

По данным исследования Finprom.kz, в январе 2022 года прожиточный минимум составил 38,2 тыс. тг — на 12,7% больше, чем годом ранее.

В январе 2021 года величина прожиточного минимума равнялась 33,9 тыс. тг при росте на 12,7% за год.

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума традиционно наблюдалась в Мангистауской области: 41,9 тыс. тг — на 7,8% больше, чем годом ранее. Следом идут столица (41,2 тыс. тг) и Алматы (39,9 тыс. тг). В Топ-5 также вошли Алматинская (39,5 тыс. тг) и Акмолинская (38,6 тыс. тг) области, — уточнили аналитики.

Стоит отметить, наименьшая величина прожиточного минимума была зафиксирована в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, а также в Шымкенте.

Эксперты заявили, что прожиточный минимум на мужчин значительно выше прожиточного минимума на женщин во всех возрастных категориях.

При этом самый высокий показатель среди мужчин приходится на юношей 14–17 лет (48,2 тыс. тг), самый низкий — на младенцев-мальчиков в возрасте от полугода до года (25,1 тыс. тг).

Среди женского населения показатели для аналогичных возрастов составляют лишь 36,9 тыс. тг для девушек 14–17 лет и 23,6 тыс. тг — для младенцев-девочек в возрасте от полугода до года, — говорится в исследовании.