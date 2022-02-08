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Законодательство РК
14:26 08.02.2022

Это не принудиловка – Токаев про пожертвования в фонд «Казахстан халкына»

Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал бизнесменов проявить налоговую честность и социальную ответственность путем пожертвований в фонд «Казахстан халкына», передает корреспондент Zakon.kz.
От бизнеса требуется налоговая честность и социальная ответственность. Одним из проявлений такого подхода является пожертвования в фонд «Казахстан халкына». Я уже говорил и сегодня повторюсь, что его формирование должно идти в основном за счет крупной национальной буржуазии, хотя взносы других компаний, включая иностранных инвесторов, конечно же, приветствуются. Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что это не принудиловка, а шанс состоявшимся прибыльным компаниям пожертвовать средства на благородные общенациональные цели. 

Напомним, общественный фонд «Казахстан халкына» был создан по поручению президента. Его председателем был избран Болат Жамишев.

Позднее он рассказал для чего был создан этот фонд.

Тамила Языкова
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