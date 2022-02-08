15:05 08.02.2022
Старую проблему банков назвал президент Казахстана
Фото: Zakon.kz
На покрытие убытков по проблемным займам банкам выделено порядка 700 млрд тенге. Однако должного встречного движения в части повышения объемов и доступности кредитов не наблюдается. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства в своей речи на расширенном заседании правительства коснулся проблемы инфляции.
Цены растут во всем мире. Но, несмотря на это, мы сдержали инфляцию на уровне не более 8,4%. Для сдерживания цен был применен ряд мер. Но есть риск того, что инфляция в любое время может взлететь. Поэтому важно своевременно перейти от контрольно-регулятивных мер в пользу системно-отраслевых. Я дал конкретные поручения, правительство и акимы приступили к их реализации. Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, Нацбанк должен проводить независимую денежно-кредитную политику, причем адекватную, для достижения целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году и 3-4% в 2025 году.
Указал президент и на необходимость кредитования реальной экономики.
С 2017 года реализуется программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора. На покрытие убытков по проблемным займам банкам выделено порядка 700 млрд тенге. Однако должного встречного движения в части повышения объемов и доступности кредитов не наблюдается. Старая проблема. Каждый раз об этом говорим. Профицит высоколиквидных активов банков растет. Знаем эту проблему. Знаем названия этих банков. Сегодня этот профицит составляет почти 12 трлн тенге. Эти средства должны работать на экономику, в том числе на развитие адекватных условий бизнеса, ипотечного рынка. Предстоит создать регуляторные механизмы, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты. Это задача нового руководителя Нацбанка и Агентства по финрегулированию. Президент РК Касым-Жомарт Токаев