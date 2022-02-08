Старую проблему банков назвал президент Казахстана

Глава государства в своей речи на расширенном заседании правительства коснулся проблемы инфляции.

Цены растут во всем мире. Но, несмотря на это, мы сдержали инфляцию на уровне не более 8,4%. Для сдерживания цен был применен ряд мер. Но есть риск того, что инфляция в любое время может взлететь. Поэтому важно своевременно перейти от контрольно-регулятивных мер в пользу системно-отраслевых. Я дал конкретные поручения, правительство и акимы приступили к их реализации. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, Нацбанк должен проводить независимую денежно-кредитную политику, причем адекватную, для достижения целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году и 3-4% в 2025 году.

Указал президент и на необходимость кредитования реальной экономики.