Казахстанские биатлонисты пока без медалей на Олимпиаде-2022

Быстрее и точнее всех на четырех огневых рубежах был французский спортсмен Кантен Фийон Майе, который и завоевал золотую медаль данной дисциплины биатлона. За ним на пьедестале почета расположились Антон Смольский (Беларусь) и Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия).

Казахстанские биатлонисты в лице Владислава Киреева и Александра Мухина завершили свои выступления на 25-м и 52-м местах соответственно.

Стоит отметить примечательный факт данной гонки: из 92 участников только двое смогли выстрелить точно в цель, все 20 попыток в точку. Это удалось казахстанцу Владиславу Кирееву и серебряному призеру Антону Смольскому.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch – новым игрокам +300% к депозиту.