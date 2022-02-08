Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:41 08.02.2022

Казахстанские биатлонисты пока без медалей на Олимпиаде-2022

Биатлон Фото: Instagram/quentinfillon
На зимних Олимпийских играх 2022 года биатлонисты определили чемпиона в индивидуальной гонке на 20 км у мужчин, сообщает Zakon.kz.

Быстрее и точнее всех на четырех огневых рубежах был французский спортсмен Кантен Фийон Майе, который и завоевал золотую медаль данной дисциплины биатлона. За ним на пьедестале почета расположились Антон Смольский (Беларусь) и Йоханнес Тиннес Бё (Норвегия).

Казахстанские биатлонисты в лице Владислава Киреева и Александра Мухина завершили свои выступления на 25-м и 52-м местах соответственно.

Стоит отметить примечательный факт данной гонки: из 92 участников только двое смогли выстрелить точно в цель, все 20 попыток в точку. Это удалось казахстанцу Владиславу Кирееву и серебряному призеру Антону Смольскому.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch – новым игрокам +300% к депозиту.

Куандык Шынасилов
Пекин-2022
Должностные лица ДКНБ трех регионов бездействовали во время беспорядков – Генпрокуратура
07.02.2022
Генпрокуратура: Дикий Арман похищал людей во время беспорядков
07.02.2022
Токаев выступит с обращением к нации в середине марта
07.02.2022
В Казахстане ослабили ограничения при пересечении границы в карантин
07.02.2022
35 членов запрещенных экстремистских движений арестовали в Казахстане после январских беспорядков
07.02.2022
Главная Топ LIVE Все