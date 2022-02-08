IT-школа Jusan Singularity: будущее — сегодня

Jusan Singularity – образовательный проект группы Jusan, созданный по образцу лучших международных практик, где будут готовиться специалисты – разработчики JAVA, iOS, Android, Frontend, инженеры DevOps. Первый поток Jusan Singularity начнет занятия 21 февраля.

Мы рассчитывали на успех этого проекта, и такое количество заявок, такое внимание, когда буквально за два дня зарегистрировалось 800 человек, свидетельствует о том, что мы выбрали правильный вектор развития. Мы получили отличный фитбек, и, несомненно, будем делать и второй, и третий набор в Jusan Singularity. Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank

Фото: Jusan Bank

Отбор участников будет производится по классической конкурсной методике: первый этап – анкетный, по наличию обязательных компетенций, второй – соревновательный (объем выполненного практикума, видеоинтервью).

О подробностях отбора студентов рассказывает Анна Тимофеева, директор департамента развития человеческого капитала Jusan: «Независимо от количества поступивших заявок, на второй этап – в «бассейн» – попадет одна тысяча человек.

Фото: Jusan Bank

В течение трех недель в онлайн-формате они будут проходить курсы, задания, видеоинтервью. У каждого претендента есть 21 день, за это время участнику нужно доказать, что он лучший, так как непосредственно к обучению перейдут только 100 человек.

Обучение по специализациям будет проходить уже в офлайн-режиме, в центре Jusan Singularity в течение четырех месяцев. По окончании выпускникам будет предложена работа в одной из компаний группы Jusan.

Фото: Jusan Bank

В Jusan уверены, что знания – это главный личный капитал, и образовательный проект такого формата имеет большой потенциал.

Чтобы присоединиться к Jusan Singularity, заполните заявку на обучение на сайте https://jusan.kz/jusan-singularity.

Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 года, выдана АРРФР РК.

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