Прожиточный минимум в Казахстане за год вырос на 13%

В январе прожиточный минимум составил 38,2 тыс. тенге, что на 12,7% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2018 годом величина прожиточного минимума выросла на 47,4%, с 2013 — в 2,2 раза. Такие данные приводят аналитики finprom.kz.

В региональном разрезе наибольшая величина прожиточного минимума наблюдалась в Мангистауской области: 41,9 тыс. тенге — на 7,8% больше, чем годом ранее. Следом столица — 41,2 тыс. тенге и Алматы — 39,9 тыс. тенге.

В топ-5 также вошли Алматинская — 39,5 тыс. тенге и Акмолинская — 38,6 тыс. тенге области. Отмечается, что прожиточный минимум на мужчин значительно выше, чем на женщин во всех возрастных категориях.

При этом самый высокий показатель среди мужчин приходится на юношей 14–17 лет (48,2 тыс. тенге), самый низкий — на младенцев-мальчиков в возрасте от полугода до года (25,1 тыс. тенге), уточняют аналитики.

Среди женского населения показатели для аналогичных возрастов составляют лишь 36,9 тыс. тенге для девушек 14–17 лет и 23,6 тыс. тенге — для младенцев-девочек в возрасте от полугода до года.