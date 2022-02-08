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Законодательство РК
22:37 08.02.2022

Водитель погиб в результате ДТП с участием «Газели» в Уральске

знак Фото: Zakon.kz
Столкновение автомобиля марки Lada Priora и грузовой «Газели» произошло на дороге, соединяющей поселки Деркул и Зачаганск, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», водитель Priora ехал со стороны поселка Деркул и при совершении маневра врезался в «Газель», которая двигалась по встречной полосе.

В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте. Водитель «Газели» был доставлен в больницу. По предварительной информации, у него перелом ноги. Кроме того, в результате столкновения произошло возгорание «Газели». Начальник Управления полицейской службы Уральска Мерхат Аженов

По факту ДТП ведется досудебное расследование по ст. 345 УК РК  «Нарушение правил дорожного движения». Для выяснения всех обстоятельств аварии будет назначен ряд экспертиз.

Также на месте работали сотрудники ДЧС. Они извлекали тело погибшего 23-летнего водителя из легкового автомобиля и тушили загоревшуюся «Газель». Пожар был ликвидирован в 19:28.

Елена Беляева
Уральск
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