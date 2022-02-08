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23:42 08.02.2022

Пьющие и курящие чаще других теряют обоняние при коронавирусе - исследование

медсестра Фото: Zakon.kz
Французские ученые использовали данные национального исследования SAPRIS и выявили, что чаще всех без обоняния при COVID-19 остаются женщины, курильщики и люди, регулярно употребляющие алкоголь, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, в исследовании приняли участие около 300 тыс. французов. Для анализа были отобраны участники, предположительно, инфицированные во время первой волны пандемии.

Непосредственно в исследование включили около 3,5 тыс. человек. Из них 750 человек сообщили о потере вкуса и обоняния во время болезни. Эти люди либо курили, либо употребляли не менее двух порций алкоголя в день. Также часто теряли обоняние женщины. Кстати, чаще всего теряют обоняние люди в 30, 50, 60 и 70 лет.

Отмечается, что у 90% участников исследования потеря вкуса и обоняния при заболевании сопровождалась и другими симптомами, а 10% участников потеряли исключительно обоняние и вкус.

Также сообщается, что благодарю компьютерной томографии врачи выявили и причину исчезновения запахов и вкусов у пациентов. Оказывается обонятельная щель (область в носу, в которой находится большая часть чувствительных к запахам клеток) блокируется слизью и воспаленными тканями. Когда воспаление проходит, запахи и чувствительность возвращаются. Но у всех это происходит по-разному. Кто-то может быстро начать различать запахи и вкус пищи, другие через несколько недель или месяцев после выздоровления.

Елена Беляева
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