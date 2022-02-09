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06:03 09.02.2022

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 млн

Количество заболевших COVID-19 Фото: pixabay
От коронавирусной инфекции умерли 5 761 692 человека, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, сообщает Zakon.kz.

По данным Университета Джонса Хопкинса, отметка в 300 млн случаев была преодолена 7 января.

Больше всего выявленных случаев инфицирования за последний месяц приходится на США – 15 149 517, во Франции – 8 623 947, на третьем месте находится Индия – 6 463 821.

В Казахстане COVID-19 за все время пандемии заболели более 1,2 млн человек.

Данияр Кунафин
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