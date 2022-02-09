Число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, отметка в 300 млн случаев была преодолена 7 января.

Больше всего выявленных случаев инфицирования за последний месяц приходится на США – 15 149 517, во Франции – 8 623 947, на третьем месте находится Индия – 6 463 821.

В Казахстане COVID-19 за все время пандемии заболели более 1,2 млн человек.