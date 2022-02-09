06:43 09.02.2022
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 на 9 февраля
Фото: Instagram/chingizrakparov
В шестой соревновательный день Казахстан на зимних Олимпийских играх будет представлен пятью спортсменами в трех видах спорта, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские атлеты выйдут на старт по трем видам спорта:
Александра Троицкая. Горнолыжный спорт. Слалом. Первая и вторая попытки. 08:15, 11:45.
Чингиз Ракпаров. Лыжное двоеборье. 14:00 – HS-109 трамплин, 17:00 – гонка на 10 км.
Адиль Галиахметов, Денис Никиша. Шорт-трек. 1500 м, мужчины. Четвертьфинал (17:00), полуфинал (18:30), финал (19:20).
Ольга Тихонова. Шорт-трек. 1000 м, женщины. Квалификация.17:44.
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