10:01 09.02.2022
В Косшы создан суд и назначены судьи
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому в городе Косшы Акмолинской области создан суд, передает Zakon.kz.
«Образовать суд города Косшы Акмолинской области», – говорится в документе.
Также назначены судьи суда Косшы:
Мерзадинова Динара с освобождением от должности судьи Целиноградского районного суда этой же области;
Халмурзаев Мурат с освобождением от должности судьи Буландынского районного суда этой же области.
27 июля 2021 года село Косшы, которое находится в трех километрах от Нур-Султана, стало городом областного значения и выведено из состава Целиноградского района Акмолинской области. Население Косшы составляет более 50 тысяч человек.