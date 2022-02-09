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Законодательство РК
10:01 09.02.2022

В Косшы создан суд и назначены судьи

создан суд в Косшы Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому в городе Косшы Акмолинской области создан суд, передает Zakon.kz.

«Образовать суд города Косшы Акмолинской области», – говорится в документе.

Также назначены судьи суда Косшы:

  • Мерзадинова Динара с освобождением от должности судьи Целиноградского районного суда этой же области;

  • Халмурзаев Мурат с освобождением от должности судьи Буландынского районного суда этой же области.

27 июля 2021 года село Косшы, которое находится в трех километрах от Нур-Султана, стало городом областного значения и выведено из состава Целиноградского района Акмолинской области. Население Косшы составляет более 50 тысяч человек.

Лариса Черненко
Токаев Касым-Жомарт Акмолинская область Косшы
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