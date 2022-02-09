В Косшы создан суд и назначены судьи

«Образовать суд города Косшы Акмолинской области», – говорится в документе.

Также назначены судьи суда Косшы:

Мерзадинова Динара с освобождением от должности судьи Целиноградского районного суда этой же области;

Халмурзаев Мурат с освобождением от должности судьи Буландынского районного суда этой же области.

27 июля 2021 года село Косшы, которое находится в трех километрах от Нур-Султана, стало городом областного значения и выведено из состава Целиноградского района Акмолинской области. Население Косшы составляет более 50 тысяч человек.