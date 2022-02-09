Футбольный матч завершился дракой между клубами из Казахстана и Польши

Инцидент произошел в конце данного поединка. Выяснение отношений между двумя футболистами играющих команд переросло в массовую разборку и драку. Конфликт был разрешен через несколько мгновений, но на скамейке запасных оказались люди, которые остались недовольны данной ситуацией, и потасовка загорелась с новой силой и еще большим количеством участников.

Матч был остановлен, к тому моменту польский клуб вел в счете 3:0.

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