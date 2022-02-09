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15:19 09.02.2022

Токаеву отчитались о деятельности Назарбаев Университета

президент Фото: akorda.kz
Глава государства принял президента Назарбаев Университета Шигео Катсу. Во время встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Назарбаев Университета и планах на предстоящий период, передает Zakon.kz.

Как сообщается на Акорде, в ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.

По словам Шигео Катсу, Университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане. Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы в нашей стране.

президент РК глава Назарбаев Университета

Фото: akorda.kz

Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев Университет в ближайшее время. Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования Казахстана.

Оксана Житникова
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