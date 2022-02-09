Токаеву отчитались о деятельности Назарбаев Университета

Как сообщается на Акорде, в ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.

По словам Шигео Катсу, Университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане. Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы в нашей стране.

Фото: akorda.kz

Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев Университет в ближайшее время. Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования Казахстана.