15:19 09.02.2022
Токаеву отчитались о деятельности Назарбаев Университета
Фото: akorda.kz
Глава государства принял президента Назарбаев Университета Шигео Катсу. Во время встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности Назарбаев Университета и планах на предстоящий период, передает Zakon.kz.
Как сообщается на Акорде, в ходе беседы особое внимание было уделено перспективам образовательной и научно-исследовательской работы, разработке новых технологий и инноваций в различных сферах.
По словам Шигео Катсу, Университет готов внести свой вклад в повышение конкурентоспособности высшего образования в Казахстане. Деятельность учебного заведения ориентирована на содействие модернизации национальной экономики и социальной сферы в нашей стране.
Глава государства подтвердил намерение посетить Назарбаев Университет в ближайшее время. Поздравив Шигео Катсу с 70-летним юбилеем, президент Казахстана выразил ему благодарность за высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу на благо образования Казахстана.
Фото: akorda.kz