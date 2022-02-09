В Казахстане разработали Концепцию управления государственными финансами до 2030 года

В частности, концепция содержит: анализ текущей ситуации, оценку действующего государственного регулирования в бюджетной сфере; ключевые проблемы, а также видение развития управления государственными финансами, основные принципы и подходы формирования политики управления государственными финансами.

Кроме того, в документе представлены целевые индикаторы и ожидаемые результаты и план действий по реализации концепции.

По мнению разработчиков документа, основа бюджетно-налоговой политики должна обеспечивать макроэкономическую и бюджетную стабильность в краткосрочном периоде, способствовать достижению устойчивости бюджета в среднесрочном периоде и соответствовать долгосрочным целям правительства в области развития.

Так, предлагается начать стратегию бюджетной консолидации. Для этого необходимо:

построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики; мобилизация ненефтяных доходов и пересмотр налоговой системы; сокращение низкоэффективных расходов, которые искажают стимулы для частного сектора, и перенаправление средств на расходы, повышающие производительность.

Обеспечение устойчивости бюджета и снижение волатильности фискальной политики будут обеспечиваться за счет системы гибких и контрцикличных фискальных правил. Важным требованием к системе бюджетных правил является согласованность различных элементов правил между собой, при которых следование одному из правил способствует исполнению остальных. МНЭ РК

Планируется установить верхний лимит темпов роста расходов бюджета, ограничивая их средним реальным ростом ВВП за предыдущие 10 лет, увеличенного на цель по инфляции. Ограничения темпов роста затем могут быть преобразованы в номинальные потолки расходов для всех бюджетных расходов.

Для эффективного решения поставленных в концепции задач основными принципами должны стать:

принцип единства – применение единой законодательной и нормативной правовой базы, единых принципов организации и функционирования денежно-кредитной, бюджетной и налоговой систем в РК;

принцип долгосрочной устойчивости – формирование системы бюджетных правил и реализация политики управления государственными финансами с соблюдением установленных бюджетных правил;

принцип сбалансированности – соответствие принимаемых обязательств ресурсам;

принцип транспарентности – опубликование нормативно-правовых актов в области государственных финансов, утвержденных бюджетов, планов развития и отчетов об их исполнении, за исключением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, а также обязательная открытость для общества и средств массовой информации;

принцип полноты – полнота учета в отчетностях всех поступлений и расходов, предусмотренных законодательством РК;

принцип эффективности – обеспечение целевых показателей по государственному долгу, дефициту бюджета, ненефтяному дефициту бюджета, неснижаемому остатку и валютному активу НФРК в среднесрочной и долгосрочной перспективе;

принцип ответственности – строгое соблюдение количественных ограничений и установленных правил.

Как ожидается, реализация концепции будет способствовать:

снижению дефицита бюджета с 3,5 % к ВВП в 2021 году до 2,0 % к ВВП в 2030 году; снижению ненефтяного дефицита с 10,6 % к ВВП в 2021 году до уровня не выше 5,0 % к ВВП в 2030 году; сохранению государственного долга на уровне не выше 30,5% к ВВП в 2021 году, не выше 35,0 % к ВВП в 2030 году, в том числе долга правительства на уровне 23,8 % к ВВП в 2021 году, не выше 30,0 % к ВВП в 2030 году.

«Проект указа предусматривает меры, направленные на обеспечение консолидации государственных финансов, восстановление сбалансированности и устойчивости бюджета, укрепление доходной части бюджета, усиление долговой политики, стабилизацию и дальнейшее укрепление активов Национального фонда в среднесрочном периоде и возобновление накоплений средств в долгосрочной перспективе», – отмечают разработчики.

Полный текст документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 марта.