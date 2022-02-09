Впервые в истории Олимпиады казахстанец выступил в лыжном двоеборье

В первом виде состязаний, прыжках с трамплина, Чингиз Ракпаров показал результат 79,.5 метра, набрав в итоге 69,9 балла.

На старт второго вида соревновательной программы, лыжной гонки на 10 км, казахстанец вышел с 38 места, с отставанием от японца Риота Ямомота на 4 минуты и 12 секунд. На лыжной дистанции Чингиз Ракпаров особого успеха не добился, его финиш зафиксирован на 41-й позиции.

А золотую медаль в этой программе лыжных видов спорта завоевал немец Винценц Гайгер. Серебряным призером стал норвежец Йорген Граабак. «Бронза» досталась представителю Австрии Лукасу Грайдереру.

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