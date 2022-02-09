Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:13 09.02.2022

Впервые в истории Олимпиады казахстанец выступил в лыжном двоеборье

Лыжное двоеборье Пекин - 2022 Фото: Instagram/chingizrakparov
На Олимпийских играх в Пекине Чингиз Ракпаров первым из казахстанцев дебютировал в соревнованиях по лыжному двоеборью у мужчин, сообщает Zakon.kz.

В первом виде состязаний, прыжках с трамплина, Чингиз Ракпаров показал результат 79,.5 метра, набрав в итоге 69,9 балла.

На старт второго вида соревновательной программы, лыжной гонки на 10 км, казахстанец вышел с 38 места, с отставанием от японца Риота Ямомота на 4 минуты и 12 секунд. На лыжной дистанции Чингиз Ракпаров особого успеха не добился, его финиш зафиксирован на 41-й позиции.

А золотую медаль в этой программе лыжных видов спорта завоевал немец Винценц Гайгер. Серебряным призером стал норвежец Йорген Граабак. «Бронза» досталась представителю Австрии Лукасу Грайдереру.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.

Куандык Шынасилов
Пекин-2022
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
09.02.2022
Выбросил в арык – нетрезвого пешехода оштрафовали, водителя ищут
08.02.2022
Захарова раскритиковала ОБСЕ за игнорирование нападений на журналистов в Казахстане
08.02.2022
Температура воздуха в Нур-Султане в январе побила абсолютный рекорд
09.02.2022
Защитить себя, не нарушая закон – легальные средства самообороны
09.02.2022
Главная Топ LIVE Все