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Законодательство РК
21:01 09.02.2022

Лукашенко высказался о событиях в Казахстане в разговоре о конституции

президент Беларуси Фото: сайт президента Беларуси
Конституционный референдум состоится в Беларуси 27 февраля. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей Основного закона страны, сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси провел заседание Совета Безопасности, на котором назвал достоинства обновленной конституции, сообщает БелТА.

По его словам, обновленная конституция обеспечит развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз государственности.

Мы подходим к логическому завершению процесса конституционной реформы. Очень важно, что он начался не в кабинетах, а в трудовых коллективах, на диалоговых площадках в регионах. Практически все идеи и предложения, которые там обсуждались, легли в основу изменений в Основной закон. Александр Лукашенко

Он отметил, что референдум как форма народного волеизъявления в истории суверенной, независимой Беларуси трижды сыграл судьбоносную роль.

Президент Беларуси подчеркнул, что новые опасности будут возникать постоянно. Прямое тому подтверждение – последние события в Казахстане.

Если сказать буквально – очередной сигнал тревоги для нас, для России, других стран постсоветского пространства. Да и не только для них.Александр Лукашенко

Конституционный референдум в Беларуси состоится 27 февраля. Предлагается внести коррективы примерно в половину статей Основного закона.

Данияр Кунафин
Лукашенко Александр Беларусь
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