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06:22 10.02.2022

Под обстрел попал автомобиль премьер-министра Ливии

премьер Ливии Фото: wikipedia.org
Инцидент с Абдель Хамида Дбейбы произошел в Триполи, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, о состоянии главы кабинета министров информации пока не поступало.

Ливийские СМИ отмечают, что Генпрокурор страны уже инициировал проверку по факту происшествия.

Абдель Хамид Дбейба был избран премьер-министром Ливии 5 февраля 2021 г. на Форуме ливийского политического диалога. Он стал компромиссной фигурой для основных действующих сторон ливийского конфликта.

В сентябре 2021 года Палата представителей Ливии выразила вотум недоверия правительству Абдель Хамида Дбейбы, однако Высший государственный совет Ливии признал это акт недействительным, заявив, что процедура отзыва доверия правительству не предусмотрена действующей конституции.

Елена Беляева
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