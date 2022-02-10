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10:03 10.02.2022

Появились новые видео массовых январских беспорядков

беспорядки Фото: Zakon.kz
В выпуске новостей на Первом канале «Евразия» были показаны новые кадры массовых беспорядков в Казахстане, произошедших в январе, сообщает Zakon.kz.

Первое видео было снято в Алматы на камеру наружного наблюдения. На кадрах можно заметить, что в руках у бандитов каски, дубинки, палки, которыми они избивают силовиков. Спецназовцам ничего не остается, как защищать головы и убегать от разъяренной толпы.

Второе видео прислали из Талдыкоргана. На нем – сотрудники СИЗО, только что отбившие атаку террористов. Двое мужчин на земле в военной форме – нападавшие. Один погиб, второй ранен.

Еще одно видео из СИЗО – здесь погиб сотрудник. В момент нападения он оказался за стенами учреждения.

И еще одно видео с телами погибших пришло из Алматы. Как люди погибли и в какой день – не уточняется.

ВИДЕО 18+ На кадрах присутствуют сцены насилия

Главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Алмаз Далабаев рассказал, что его коллеги сейчас выполняют большую работу.

Осматриваются места происшествия, проводятся следственные действия. Изымаются объекты, интересующие следствие. Все секреты мы, конечно, не можем раскрывать.Алмаз Далабаев
Анастасия Московчук
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