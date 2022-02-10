Появились новые видео массовых январских беспорядков

Первое видео было снято в Алматы на камеру наружного наблюдения. На кадрах можно заметить, что в руках у бандитов каски, дубинки, палки, которыми они избивают силовиков. Спецназовцам ничего не остается, как защищать головы и убегать от разъяренной толпы.

Второе видео прислали из Талдыкоргана. На нем – сотрудники СИЗО, только что отбившие атаку террористов. Двое мужчин на земле в военной форме – нападавшие. Один погиб, второй ранен.

Еще одно видео из СИЗО – здесь погиб сотрудник. В момент нападения он оказался за стенами учреждения.

И еще одно видео с телами погибших пришло из Алматы. Как люди погибли и в какой день – не уточняется.

ВИДЕО 18+ На кадрах присутствуют сцены насилия

Главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Алмаз Далабаев рассказал, что его коллеги сейчас выполняют большую работу.