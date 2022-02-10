В Экибастузе в ДТП погиб водитель и пострадал ребенок

Трагедия произошла на трассе в Павлодарской области вечером 9 февраля.

В 17:05 при выезде из Экибастуза 28-летний водитель автомашины Тоyоtа Aristo, двигаясь по автодороге Павлодар – Кызылорда, на 123-124 км не справился с управлением, совершив наезд на разделительный отбойник. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирка 2000 года рождения и малолетний 2020 года рождения с травмами госпитализированы в больницу. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

В полиции отметили, что по данному факту проводится проверка.