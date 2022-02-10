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10:04 10.02.2022

В Экибастузе в ДТП погиб водитель и пострадал ребенок

трасса зимой Фото: pexels
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге из города Экибастуз. В результате аварии погиб водитель, пассажирка с малолетним ребенком доставлены в больницу, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла на трассе в Павлодарской области вечером 9 февраля.

В 17:05 при выезде из Экибастуза 28-летний водитель автомашины Тоyоtа Aristo, двигаясь по автодороге Павлодар – Кызылорда, на 123-124 км не справился с управлением, совершив наезд на разделительный отбойник. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирка 2000 года рождения и малолетний 2020 года рождения с травмами госпитализированы в больницу. Первый заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров

В полиции отметили, что по данному факту проводится проверка.

Оксана Житникова
Павлодарская область Экибастуз
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