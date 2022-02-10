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Законодательство РК
12:55 10.02.2022

Кража сотовых аксессуаров попала на видео в Акмолинской области

воровство Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
Полицейские в короткие сроки раскрыли кражу из магазина в отделе сотовых телефонов благодаря записи с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей момент воровства, передает Zakon.kz.

Согласно видеозаписи, девушка с кем-то разговаривает по мобильному телефону, осматривая витрины в отделе аксессуаров, а затем вскрывает дверцу торгового отдела, заходит внутрь торговой точки и начинает взламывать витрину.

Отмечается, что в отдел полиции Косшинского РОП поступило заявление от местной предпринимательницы. Сотрудниками полиции установлено, что 29 января путем свободного доступа из бутика сотовых аксессуаров были похищены аксессуары сотовых телефонов, зарядные устройства и 24 sim-карты.

Сумма ущерба составила 46 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена подозреваемая, ею оказалась 18-летняя жительница города Косшы. Вещественные доказательства изъяты.ДП Акмолинской области

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 ст. 188 УК РК «Кража».

Оксана Житникова
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