Арестован гендиректор павлодарского нефтехимического завода

Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива. Пресс-служба АФМ РК

Специализированным следственным судом Павлодара в отношении подозреваемого гендиректора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

По данному факту досудебное расследование продолжается. Пресс-служба АФМ РК