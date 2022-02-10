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Законодательство РК
13:12 10.02.2022

Арестован гендиректор павлодарского нефтехимического завода

пнхз, гендиректор, арест Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области выявлен факт хищения бюджетных денежных средств. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, передает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Павлодарской области ведется досудебное расследование в отношении генерального директора ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» Алсеитова О.Б. и других лиц по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК, по факту незаконного отчуждения в аутсорсинг функций ТОО «ПНХЗ» по компаундированию процесса производства дизельного топлива.Пресс-служба АФМ РК

Специализированным следственным судом Павлодара в отношении подозреваемого гендиректора ТОО «ПНХЗ» Алсеитова санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

По данному факту досудебное расследование продолжается.Пресс-служба АФМ РК

Иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Динара Халдарова
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