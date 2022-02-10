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Законодательство РК
15:40 10.02.2022

Утверждены новые правила обучения предпринимателей и выделения грантов на бизнес-идеи

гранты молодым бизнесменам Фото: pixabay
Приказом Минтруда от 7 февраля 2022 года утверждены правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, сообщает Zakon.kz.

В частности, документ содержит:

  1. правила обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»;

  2. правила предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей.

Кто может учиться по проекту «Бастау Бизнес»:

  • безработные, зарегистрированные в ЦЗН;

  • плательщики ЕСП;

  • ИП (со сроком оформления статуса менее одного года), в т.ч. приостановившие деятельность;

  • лица, занятые в ЛПХ.

Для обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» необходимо пройти регистрацию на портале и подать заявку.

В течение 10 календарных дней в личном кабинете претендента размещаются результаты проверки.

Претендентами на получение грантов являются лица, прошедшие курс обучения основам предпринимательства. Гранты предоставляются участникам Национального проекта, планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400-кратного МРП.

Приказ вводится в действие с 20 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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