Утверждены новые правила обучения предпринимателей и выделения грантов на бизнес-идеи

В частности, документ содержит:

правила обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»; правила предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей.

Кто может учиться по проекту «Бастау Бизнес»:

безработные, зарегистрированные в ЦЗН;

плательщики ЕСП;

ИП (со сроком оформления статуса менее одного года), в т.ч. приостановившие деятельность;

лица, занятые в ЛПХ.

Для обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» необходимо пройти регистрацию на портале и подать заявку.

В течение 10 календарных дней в личном кабинете претендента размещаются результаты проверки.

Претендентами на получение грантов являются лица, прошедшие курс обучения основам предпринимательства. Гранты предоставляются участникам Национального проекта, планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400-кратного МРП.

Приказ вводится в действие с 20 февраля 2022 года.