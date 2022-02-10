Утверждены новые правила обучения предпринимателей и выделения грантов на бизнес-идеи
В частности, документ содержит:
правила обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»;
правила предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей.
Кто может учиться по проекту «Бастау Бизнес»:
безработные, зарегистрированные в ЦЗН;
плательщики ЕСП;
ИП (со сроком оформления статуса менее одного года), в т.ч. приостановившие деятельность;
лица, занятые в ЛПХ.
Для обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» необходимо пройти регистрацию на портале и подать заявку.
В течение 10 календарных дней в личном кабинете претендента размещаются результаты проверки.
Претендентами на получение грантов являются лица, прошедшие курс обучения основам предпринимательства. Гранты предоставляются участникам Национального проекта, планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400-кратного МРП.
Приказ вводится в действие с 20 февраля 2022 года.